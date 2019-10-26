قضت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، بتأييد الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، بشأن مساهمة “ربوع مكة”؛ الواقعة بحي العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة، البالغة مساحتها 3.6 مليون متر مربع، حيث قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.
وبتأييد الحكم يعود باقي حقوق المساهمين في الأرض البالغ عددهم ما يقارب 2700 مساهم، إذ تعد “ربوع مكة” من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عاماً.
يُشار إلى أن أرض مساهمة “ربوع مكة” كانت محل تقاضي بين طرفَي النزاع، وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير مَن ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد قامت عام 2013م، بتصفية مساهمة “ربوع مكة” بقيمة 1.4 مليار ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعثر دام 18 عاما.. الاستئناف تعيد حقوق نحو 2700 مساهم في ربوع مكة وتؤيد حكم المساهمات العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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