بعد تعثر دام 18 عاما.. الاستئناف تعيد حقوق نحو 2700 مساهم في ربوع مكة وتؤيد حكم المساهمات العقارية

قضت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، بتأييد الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، بشأن مساهمة “ربوع مكة”؛ الواقعة بحي العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة، البالغة مساحتها 3.6 مليون متر مربع، حيث قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.

وبتأييد الحكم يعود باقي حقوق المساهمين في الأرض البالغ عددهم ما يقارب 2700 مساهم، إذ تعد “ربوع مكة” من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عاماً.

يُشار إلى أن أرض مساهمة “ربوع مكة” كانت محل تقاضي بين طرفَي النزاع، وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير مَن ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.

وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد قامت عام 2013م، بتصفية مساهمة “ربوع مكة” بقيمة 1.4 مليار ريال.