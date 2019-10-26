شاهد: آلاف المواطنين والأجانب يشاركون بسباق الألوان الترفيهي في بوليفارد الرياض

شارك آلاف الشبان والفتيات من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، والسياح الزائرين لها، صباح اليوم السبت، في سباق الألوان الترفيهي الأول من نوعه في الرياض.

وتجمع الآلاف منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة البوليفارد ، وبدأت الفعاليات وسط صياح الحاضرين؛ تعبيرًا عن الفرح والسرور في السباق الذي نفدت تذاكره الـ 15 ألفًا بشكل مبكر ، وقد تراوحت أسعارها بين 50 و250 ريال للتذكرة، بجانب مشاركة الأطفال الأصغر من 12 عامًا بشكل مجاني .

وحضر مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون ونجوم في المجتمع، السباق الذي يحمل عنوان ”أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض“.