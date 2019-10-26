واشنطن: تقدم كبير في مباحثات البرنامج النووي السعودي

أوضح وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم السبت، أن بلاده تحرز تقدمًا في المحادثات مع السعودية بشأن برنامجها النووي.
وأشار وزير الطاقة الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة لا تتدخل في سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، قائلًا «نبذل كل ما في وسعنا حتى تكون هناك إمدادات (نفطية) جاهزة على المستوى العالمي».
وكانت السعودية أكدت في سبتمبر الماضي، خلال أعمال المؤتمر العام الـ63 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، أنها عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية.
وأشارت المملكة، إلى أنها لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية.
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