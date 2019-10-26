«أمانة المدينة» تعلن الجدول الزمني لانتخاب رؤساء المهن ونوابهم

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد انتخاب رؤساء المهن ونوابهم لعدد من طوائف المهن، ومواعيد استقبال أوراق المرشحين، وذلك حتى 28 ربيع أول القادم.

وقال وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة، عبدالله بن محمد آل طالع، في بيان تم نشره عبر موقع الأمانة الإلكتروني، أن توقيت موعد الانتخاب للمرشحين لطائفة مهنة بائعي الأعلاف سيكون يوم الأحد 4 من ربيع الثاني 1441 هـ، وطائفة مهنة بيع الأثاث «الخردة» يوم الاثنين 5 من ربيع الثاني 1441 هـ، وطائفة مهنة بيع الأسماك في يوم الثلاثاء 6 من ربيع الثاني 1441 هـ، وطائفة مهنة بيع اللحوم «الجزارين» يوم الأربعاء 7 من ربيع الثاني 1441 هـ، وطائفة مهنة محلات العطارة في يوم الخميس 8 من ربيع الثاني 1441 هـ.

وأضاف وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة، أن الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيساً أو نائباً للطائفة تتضمن أن يكون سعودي الجنسية, وأن يكون مشهوداً له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، كما يشترط أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة «من العمدة»، وممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة، وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية «البلدية /التجارة» , وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول.

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كما يشترط ألا يزيد عمره عن 65 عاماً ولا يقل عن 30 عاماً، وأن لا يكون موظفاً وأن يكون لائقاً طبياً, وعدم توكيل الغير, وأن يقدم ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عملة «يرفق تقرير طبي», وأن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة سارية المفعول.

وإذا كان الناخب مريضاً فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك من أحد المستشفيات, وإذا كان الناخب لديه حالة أمنية فعليه أن يحضر ما يثبت ذلك، واذا كان الناخب مسافراً فيلزم إحضار ما يثبت، وأن يحضر معه كافة الأوراق الثبوتية من صورة بطاقة الأحوال ورخصة محل سارية المفعول مع الأصول.

وأضاف آل طالع، أن من مهام رئيس الطائفة ونائبه أن يكون لديه القدرة على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية, وأن يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لأفراد حرفته, وأن يكون لديه القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ إلى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة، وأن يكون رقيباً على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى.