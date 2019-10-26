«الأرصاد» توضح آخر مستجدات إعصار «كيار» وتأثيرها على المملكة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، آخر مستجدات الحالة المدارية «كيار»، مشيرة إلى أنها تطورت من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه من خلال المتابعة المستمرة من المختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، حيث إنها تشير إلى أن الحالة تطورت من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 16.6 درجة شمالًا وخط طول 70.0 درجة شرقًا.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار من 70 - 75 عقدة (125 - 135 كلم/ساعة)، موضحة أنه يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب.

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وأكدت هيئة الأرصاد أن التوقعات تشير إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنها مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير الأولية اللازمة عند حدوث أي مستجدات.