بدء التقديم على 147 وظيفة بتعليم جازان غدا الأحد

مضيفاً أن التقديم على هذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من الأحد 28 صفر 1441، وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء الساعة 12.30 ظهراً وفق الشروط التالية:
1. أن تنطبق على المتقدم /ـــــة شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.
2. أن يكون المتقدم /ـــــة مسجل / ــــة في موقع الخدمة المدنية (ساعد) ويكون حاصل /ــــة على مؤهل ثانوية عامة فما دون.
3. أن يكون المتقدم /ـــــة مسجلا / ــــة في موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
4. ألا يقل عمر المتقدم عن (35) عاماً لوظيفة عامل في مدارس البنات ويكون (متزوجاً) وألا يقل عمره عن (25) عاماً لمدارس البنين.
5. أن يكون المتقدم /ـــــة حسن السيرة والسلوك.
6. أن يكون المتقدم /ـــــة لائق صحياً (يجتاز الفحص الطبي).
7. أن يكون المتقدم /ـــــة ليست لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.
8. سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم /ـــــة عن العمل.
9. أن يكون المتقدم /ـــــة لديه رخصة سياقة سارية المفعول (لوظائف السائقين).
10. ضرورة تحديد مقر الإقامة عند تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني لدى الإدارة، على أن يكون داخل النطاق الجغرافي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المحافظة التي يتبعها لمقر سكنه.
11. اجتياز المتقدم /ـــــة المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان.
12. سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات.
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