السعودية اليوم / القاهرة تستضيف برنامج إعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية



القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

تنطلق غدا بالقاهرة فعاليات البرنامج "المتقدم " الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض

ويهدف البرنامج إلى إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، والتعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، وإثراء حركة العروض الرياضية العربية، وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.

//انتهى//

19:39ت م

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القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستنطلق غدا بالقاهرة فعاليات البرنامج "المتقدم " الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية ، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة ستين دارسا من مختلف الدول العربية.ويهدف البرنامج إلى إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، والتعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، وإثراء حركة العروض الرياضية العربية، وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.//انتهى//19:39ت م0110

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