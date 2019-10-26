السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تغلق محلين تجاريين خلال جولاتها الرقابية



محايل 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغ عددها 26 جولة عن إغلاق محلين تجاريين، فيما سجلت 8 مخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إنذار 16 محلاً آخر.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.

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18:27ت م

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