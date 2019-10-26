السعودية اليوم / قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة



الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

زار معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو, كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله, قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي, وهيئة الركن.

واستمع معالي الفريق الركن العمرو إلى إيجاز عن الكلية, كما التقى معالي الفريق بضباط قوات الدفاع الجوي المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية. وقدم العمرو كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم بإذن الله في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.

ثم تلقى معاليه هدية تذكارية من قائد الكلية.

// انتهى //

18:07ت م

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