السعودية اليوم / إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري



الجزائر ٢٧ صفر ١٤٤١هجري الموافق ٢٦ اكتوبر ٢٠١٩ م واس

سلم إرهابي جزائري نفسه، اليوم، للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست في جنوبي الجزائر

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن الإرهابي المسمى “العربي لادمي سيد أحمد” المكنى “حمة”،سلم نفسه للسلطات الجزائرية ، مبينة أنه كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة و71 طلقة.

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18:06ت م

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