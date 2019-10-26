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2019-10-26 تطبيق الدوام الشتوي غدًا في مدارس الشمالية متابعات الخليج 365 - واس تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية غداً، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.







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