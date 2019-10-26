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الأرصاد : أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية غدًا على 10 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك والمنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها.
كما يستمر توقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
ولم تستبعد الأرصاد توقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 40 كم/ ساعة، في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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