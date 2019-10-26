التماس بشاحن جوال يحتجز امرأتين و3 أطفال في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

تسبب حريق في احتجاز 5 أشخاص داخل منزلهم في تبوك، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في تحريرهم.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني تبوك حريقًا اندلع في غرفة بمنزل بالدور الثاني، تم إخراج 5 محتجزين (امرأتين وثلاثة أطفال).

وأضاف أن الجميع بصحة جيدة، لافتًا إلى أن سبب الحريق يعود إلى التماس بشاحن جوال.