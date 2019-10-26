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التماس بشاحن جوال يحتجز امرأتين و3 أطفال في تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
تسبب حريق في احتجاز 5 أشخاص داخل منزلهم في تبوك، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في تحريرهم.
وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني تبوك حريقًا اندلع في غرفة بمنزل بالدور الثاني، تم إخراج 5 محتجزين (امرأتين وثلاثة أطفال).
وأضاف أن الجميع بصحة جيدة، لافتًا إلى أن سبب الحريق يعود إلى التماس بشاحن جوال.
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