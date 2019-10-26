اخبار السعوديه

التماس بشاحن جوال يحتجز امرأتين و3 أطفال في تبوك

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم التماس بشاحن جوال يحتجز امرأتين و3 أطفال في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-26

التماس بشاحن جوال يحتجز امرأتين و3 أطفال في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

Advertisements

تسبب حريق في احتجاز 5 أشخاص داخل منزلهم في تبوك، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في تحريرهم.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني تبوك حريقًا اندلع في غرفة بمنزل بالدور الثاني، تم إخراج 5 محتجزين (امرأتين وثلاثة أطفال).

وأضاف أن الجميع بصحة جيدة، لافتًا إلى أن سبب الحريق يعود إلى التماس بشاحن جوال.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التماس بشاحن جوال يحتجز امرأتين و3 أطفال في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا