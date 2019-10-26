، "مدني تبوك" يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ امرأتين و3 أطفال ،

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تمكن الدفاع المدني، اليوم، من إنقاذ عائلة مكونة من خمسة أشخاص كانوا محتجزين في منزلهم المكون من دورين بعد اشتعال حريق في المنزل.
وتفصيلًا، صرح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع العمري أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت، عن حريق منزل غرب تبوك، وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة.
وأوضح "العمري" أنه عند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين، وتمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران، وتم إخراج خمسة محتجزين (امرأتين وثلاثة أطفال) وهم بصحة جيدة ولله الحمد، وذلك بمشاركة مندوب شركة الكهرباء والهلال الأحمر والدوريات الأمنية.
وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث تماس كهربائي بشاحن جوال.
وأكدّ "العمري" ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم ترك الأجهزة متصلة بالكهرباء لفترات طويلة مسببة بعض الحوادث لا قدر الله.
تبوك الدفاع المدني نائب المتحدث الإعلامي لمدني تبوك رافع العمري
"مدني تبوك" يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ امرأتين و3 أطفالنواف الغضوري الخليج 365 2019-10-26
تمكن الدفاع المدني، اليوم، من إنقاذ عائلة مكونة من خمسة أشخاص كانوا محتجزين في منزلهم المكون من دورين بعد اشتعال حريق في المنزل.
وتفصيلًا، صرح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع العمري أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت، عن حريق منزل غرب تبوك، وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة.
وأوضح "العمري" أنه عند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين، وتمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران، وتم إخراج خمسة محتجزين (امرأتين وثلاثة أطفال) وهم بصحة جيدة ولله الحمد، وذلك بمشاركة مندوب شركة الكهرباء والهلال الأحمر والدوريات الأمنية.
وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث تماس كهربائي بشاحن جوال.
وأكدّ "العمري" ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم ترك الأجهزة متصلة بالكهرباء لفترات طويلة مسببة بعض الحوادث لا قدر الله.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:48 PM
بسبب تماسّ كهربائي بشاحن جوال
تمكن الدفاع المدني، اليوم، من إنقاذ عائلة مكونة من خمسة أشخاص كانوا محتجزين في منزلهم المكون من دورين بعد اشتعال حريق في المنزل.
وتفصيلًا، صرح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع العمري أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك قد تبلغ صباح هذا اليوم السبت، عن حريق منزل غرب تبوك، وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة والمختصة.
وأوضح "العمري" أنه عند الوصول تبين أن الحريق داخل غرفة بالدور الثاني بمنزل مكون من دورين، وتمت مباشرة الحادث والسيطرة عليه وإخماد النيران، وتم إخراج خمسة محتجزين (امرأتين وثلاثة أطفال) وهم بصحة جيدة ولله الحمد، وذلك بمشاركة مندوب شركة الكهرباء والهلال الأحمر والدوريات الأمنية.
وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أن سبب الحادث تماس كهربائي بشاحن جوال.
وأكدّ "العمري" ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع بعدم ترك الأجهزة متصلة بالكهرباء لفترات طويلة مسببة بعض الحوادث لا قدر الله.
، "مدني تبوك" يخمد حريقاً اندلع بمنزل وينقذ امرأتين و3 أطفال ،
المصدر : الخليج 365
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