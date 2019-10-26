، جوائز قيّمة قدمها "كفاءة" في مسابقة "اختر لونك" بالرياض ،

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نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المرحلة الأولى من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في غرناطة مول بالرياض من 20 - 26 أكتوبر، وسط تفاعل كبير من قبل الزوار.
واشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر أقيمت مسابقة التصويب نحو الهدف.
وتم تسليم الفائزين أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة لتسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.
وتقام المرحلة الثانية من المعارض والمسابقات في مدينة الدمام بالعثيم مول خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، تليها المرحلة الثالثة في الردسي مول بجدة 11 نوفمبر.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.
جوائز قيّمة قدمها "كفاءة" في مسابقة "اختر لونك" بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-26
نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المرحلة الأولى من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في غرناطة مول بالرياض من 20 - 26 أكتوبر، وسط تفاعل كبير من قبل الزوار.
واشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر أقيمت مسابقة التصويب نحو الهدف.
وتم تسليم الفائزين أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة لتسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.
وتقام المرحلة الثانية من المعارض والمسابقات في مدينة الدمام بالعثيم مول خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، تليها المرحلة الثالثة في الردسي مول بجدة 11 نوفمبر.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:27 PM
ضمن الحملة الهادفة إلى التعريف بمعلومات ملصق الطاقة
نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، المرحلة الأولى من المسابقة التوعوية ضمن حملة #اختر_لونك، في غرناطة مول بالرياض من 20 - 26 أكتوبر، وسط تفاعل كبير من قبل الزوار.
واشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفرة، وفي القسم الآخر أقيمت مسابقة التصويب نحو الهدف.
وتم تسليم الفائزين أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة لتسليم كل المشاركين هدايا متنوعة.
وتقام المرحلة الثانية من المعارض والمسابقات في مدينة الدمام بالعثيم مول خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، تليها المرحلة الثالثة في الردسي مول بجدة 11 نوفمبر.
وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.
، جوائز قيّمة قدمها "كفاءة" في مسابقة "اختر لونك" بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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