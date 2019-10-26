محمد بن مسعود - الدمام - حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية". 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 06:27 PM Advertisements الحلو يحصل على الماجستير الحلو يحصل على الماجستير حصل الباحث محمد محمود الحلو، على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي بتقدير (ممتاز) من معهد البحوث والدراسات العربية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وكان عنوان الرسالك "دافعية الابتكار والانتباه والثقة بالنفس والاتجاه نحو المدرسة كمنبئات لحب الاستطلاع لدى عينة من تلاميذ المرحلة الابتدائية". الكلمات المفتاحية ، الحلو يحصل على الماجستير ،

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