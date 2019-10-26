، مظاهرات العراق.. مقتل محتجَيْن بالرصاص جنوب البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الآلاف تجمعوا في وسط الناصرية

قُتل ما لا يقل عن محتجين اثنين وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، في مدينة الناصرية بجنوب العراق، بحسب ما نقلت "رويترز" عن الشرطة ومصادر طبية.



وذكرت الشرطة أن "مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي".

وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.