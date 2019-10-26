- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل ما لا يقل عن محتجين اثنين وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، في مدينة الناصرية بجنوب العراق، بحسب ما نقلت "رويترز" عن الشرطة ومصادر طبية.
وذكرت الشرطة أن "مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي".
وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 06:26 PM
الآلاف تجمعوا في وسط الناصرية
قُتل ما لا يقل عن محتجين اثنين وأصيب 17 آخرون، اليوم السبت، في مدينة الناصرية بجنوب العراق، بحسب ما نقلت "رويترز" عن الشرطة ومصادر طبية.
وذكرت الشرطة أن "مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي".
وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.
، مظاهرات العراق.. مقتل محتجَيْن بالرصاص جنوب البلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات العراق.. مقتل محتجَيْن بالرصاص جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.