السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعلن الجدول الزمني لانتخابات طوائف المهن



المدينة المنورة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة الجدول الزمني لمواعيد انتخاب رؤساء المهن ونوابهم لعدد من طوائف المهن ومواعيد استقبال اوراق المرشحين, وذلك حتى 28 ربيع أول القادم.

كما حددت الأمانة توقيت موعد الانتخاب للمرشحين لطائفة مهنة بائعي الأعلاف وطائفة مهنة بيع الأثاث "الخردة" يومي الأحد والاثنين الموافق 4 - 5 /4 / 1441هـ وطائفة مهنة بيع الأسماك يوم الثلاثاء 6 /4/ 1441هـ وطائفة مهنة بيع اللحوم "الجزارين" يوم الأربعاء 7 /4/ 1441هـ, وطائفة مهنة محلات العطارة في يوم الخميس 8 /4/ 1441هـ.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة عبدالله بن محمد آل طالع الاشتراطات المتعلقة بمن يرغب الترشح رئيساً أو نائباً للطائفة على أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون مشهود له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، كما يشترط أن يقدم ما يثبت بأنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة "من العمدة" وممارساً للمهنة لمدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية (البلدية /التجارة ) وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول وأن لا يزيد عمرة خمسة وستين عاماً ولا يقل عن ثلاثين عاماً وأن لا يكون موظفاً وأن يكون لائقا طبيا وأن لا يكون موظفاً وعدم توكيل الغير وأن يقدم ما يثبت خلوة من العيوب الصحية التي تعيق عملة (يرفق تقرير طبي).

كما يشترط أن يكون حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة سارية المفعول واذا كان الناخب مريض فعلية أن يحضر ما يثبت ذلك من أحد المستشفيات واذا كان الناخب لدية حالة أمنية فعلية أن يحضر ما يثبت ذلك واذا كان الناخب مسافر فيلزم احضار ما يثبت وأن يحضر معه كافة الأوراق الثبوتية من صورة بطاقة الأحوال ورخصة محل سارية المفعول مع الأصول.

وبين آل طالع أن من مهام رئيس الطائفة ونائبه أن يكون لدية القدرة على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية, وأن يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لإفراد حرفته, وأن يكون لدية القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ الى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة وأن يكون رقيبا على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى.

// انتهى //

18:52ت م

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