باكستان تطالب الأمم المتحدة بتعزيز دور بعثتها العسكرية في كشمير



إسلام آباد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

طالبت باكستان الأمم المتحدة بضرورة تعزيز نشاط "بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان" (UNMOGIP) لضمان الأمن في المنطقة.

جاء ذلك على لسان المندوبة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال لقاءها نائب الأمين العام لبعثة حفظ السلام للأمم المتحدة فى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وحذرت المسؤولة الباكستانية خلال اللقاء من أن الارتفاع الحاد فى الانتهاكات على الخط الفاصل فى إقليم كشمير يشكل تهديداً جادةً للأمن والسلام الإقليميين، مشيرة إلى أن دور البعثة الأممية العسكرية في كشمير أصبح أكثر أهمية لاسيما على طول الخط الفاصل بين شطري الإقليم .

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18:22ت م

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