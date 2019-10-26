السعودية اليوم / تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية غداً



عرعر 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية غداً، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وسيبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.

// انتهى //

18:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.