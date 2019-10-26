السعودية اليوم / "الأرصاد" : الحالة المدارية في بحر العرب لن تؤثر على أجواء المملكة



جدة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة المدارية في بحر العرب التي تطورت من "عاصفة مدارية" إلى "إعصار مداري من الدرجة الأولى" لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصورالأقمار الصناعية تشير إلى أن الحالة وأطلق عليها أسم " كيار- KYARR" وموقعها عند خط عرض 16,1 درجة شمالاً وخط طول 71,8 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزها ( 70 - 75) عقدة – (125 - 135) كيلو متراً في الساعة تتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب ويتوقع بمشيئة الله أن تتطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أن تؤثر على أجواء المملكة.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مراقبة الحالة مستمرة من المختصين في قطاع الأرصاد وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها, داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الرصد المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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18:16ت م

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