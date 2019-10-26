فريق أمريكا في تحدي الروبوتات: الشباب سيغير المستقبل بالتكنولوجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بتحدي "فيرست جلوبال" الذي تستضيفه دبي في الفترة من 24- 27 أكتوبر.

والتقت "العين الإخبارية" عددا من أعضاء الفريق الأمريكي المكون من خمسة طلاب جميعهم من المرحلة الثانوية.

وقالت أبيغيل هريرة، المشاركة ضمن الفريق الأمريكي في تحدي فيرست جلوبال، إن الفريق عمل مؤخرا على بناء روبوت خاص للمنافسة بالتحدي، حيث إنهم يشاركون في منافسات أخرى، موضحة أنهم قاموا بعملية التصميم الهندسي للروبوت بداية من وضع النماذج الأولية حتى تجميع أجزائه على أرض الواقع.

وأضاف براين كاسيدي، المشارك ضمن الفريق الأمريكي في تحدي فيرست جلوبال، أن الروبوت الخاص بهم يركز على جمع الملوثات الدقيقة بسرعة وقدرة عالية، مؤكدا أنهم يركزون خلال عملهم على المشاكل البيئية التي تعاني منها جميع البلدان.