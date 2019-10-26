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2019-10-26 انتشال جثة عامل سقط ببئر عمقها 30 مترًا في حائل متابعات الخليج 365 - حائل تمكنت فرق الدفاع المدني في مركز المرير من انتشال جثة عامل سقط في بئر مطوية عمقها 30 مترًا. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، أن الدفاع المدني بمركز المرير التابع لمحافظة الحائط باشر بلاغًا عن سقوط عامل داخل بئر مطوية يبلغ عمقها 30 مترًا مغمور بالمياه الآسنة. وأضاف أنه تم إخراجه متوفى يرحمه الله. وسلم الحادث للشرطة حسب الاختصاص.







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