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2019-10-26 فيديو.. هذا ما طلبه تركي بن طلال من فريق وإدارة نادي أبها متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها استقبل الأمير ‎تركي بن طلال أمير منطقة عسير في مقر إقامته بمحافظة بللسمر، مجلس إدارة ‎نادي أبها والجهازين الفني والإداري واللاعبين لتحفيزهم في مشوارهم الاحترافي باسم المنطقة. وطالب الأمير تركي بن طلال من الفريق مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة. Advertisements شارك في اللقاء قادة المدارس والمعلمون واللاعبون القدامى وقد تناول الجميع طعام الغداء في ضيافة سموه في بللسمر.







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