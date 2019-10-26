وزير الطاقة الأمريكي يكشف تطورات محادثات النووي مع السعودية

2019-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، إن المحادثات مع السعودية حول البرنامج النووي تمضي قدمًا بحسب “رويترز”.

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وأضاف الوزير خلال جلسة نقاش في أبو ظبي أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.

وكانت المملكة، قد أعلنت ضمن مستهدفات رؤية 2030 التأكيد على استهداف الطاقات المتجددة والنووية للأغراض السلمية، بما يدعم مساهمة الطاقة في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في السعودية.

وسعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجالات مختلفة، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.