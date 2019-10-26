شكرا لقرائتكم خبر عن شاحن جوال يحرق منزلاً.. واحتجاز 5 أشخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك) تسبب شاحن جوال بحريق في منزل بتبوك، عقب حدوث تماس كهربائي، ما أدى إلى احتجاز 5 أشخاص. وباشرت فرق الدفاع المدني في تبوك الحادثة، وتم إخماد الحريق الذي اندلع في غرفة بمنزل بالدور الثاني، وتم إخراج 5 محتجزين (امرأتين و3 أطفال). وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة تبوك رافع العمري أن المحتجزين بصحة جيدة ولله الحمد.



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