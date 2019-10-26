السعودية | شاهد الجمال حين افترشت أرض حرة البرك بورد "الغرير" الأحمر

شكرا لقرائتكم شاهد الجمال حين افترشت أرض حرة البرك بورد "الغرير" الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتدت ساحات حرة البرك فستانها الأحمر، وانتشرت على أراضي ورد "الغرير" الأحمر، في مشاهد جمالية، تمازجت فيها الجبال القريبة من ساحل منطقة عسير –شمال غرب السعودية.

جمال ورد "الغرير" كان عنصر جمال لدى الشعراء منذ فجر التاريخ، فوصف الشاعر أبو فراس الحمداني ورد الغرير الأحمر بعد أن ربط جماله بلون خد حبيبته، فقال:

مِن أَينَ لِلرَشا الغَريرِ الأَحوَر .. في الخَدِّ مِثلُ عِذارِهِ المُتَحَدِّرِ

قَمَرٌ كَأَنَّ بِعارِضَيهِ كِلَيهِما .. مِسكاً تَساقَطَ فَوقَ وَردٍ أَحمَرِ

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في هذا الصدد، استطاع المصور الضوئي "رشود الحارثي" رصد مشاهد الجمال في صور احترافية في محافظة البرك في منطقة الحرات في ساحل منطقة عسير، وأظهر الأرض وهي ترتدي ورد "الغرير" الأحمر، مما زاد من روعة المكان.

وأشار رشود في حديثه مع "العربية.نت"، أنه عاشق لألوان الطبيعة، ويقوم برصد هذه المتغيرات عبر لقطاته الخاصة التي تستهدف البحث عن الجمال، وقال: "أنا متيم بحب الطبيعة وأرصد كل ما أراه بطريقتي الفنية الخاصة، وأركز خلال تنقلي في العديد من مواقع جنوب السعودية على المناظر المميزة، كما أن لدي فلسفة معينة في رصد جمال المواقع بطرق تصوير مختلفة بالكاميرا ذات التقنية العالية عبر التصوير الجوي أو الفوتوغرافي العادي".

وأضاف: "دائماً ما أبحث عن مواقع لتصويرها، يتوافر فيها التميز في مخرجات التصوير، وإظهار الجماليات ومكامن القوة الضوئية، فقدمت بتصوير ورد الغرير عندما افترش الأرض بلونه الأحمر".

وأبان، أن موقع التصوير كان في حرة البرك أو حرة كنانة أو حرة بني هلال، وهي حرة معظمها مكون من لابة بركانية، وسميت قديماً بحرة كنانة أو حرة بني هلال نسبة إلى قبيلتي كنانة وبني هلال التي تعاقبتا على استيطان الحرة، حيث استوطنتها قبيلة كنانة في العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ومن ثم سكنتها قبيلة بني هلال.