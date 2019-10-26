، "الحقيل": مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بلغت 44 ألف وحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب افتتاحه مشروع ربى جدة السكني جنوب المحافظة اليوم

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه يتم دعم من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال للحصول على سكن بواقع 100% بينما يتم تعزيز من تكون رواتبهم أكثر من 14 ألف ريال.



وقال الوزير لدي افتتاحه، اليوم، أول عمارتين بمشروع ربى جدة السكني بحي الأمير عبدالمجيد بجنوب جدة: إن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وصلت إلى 44 ألف وحدة سكنية متنوعة في مناطق مميزة في مدينة جدة شمال وجنوب وشرق المحافظة في مواقع سهلة الوصول مكتملة الخدمات.



وأضاف: نفتتح اليوم مشروعاً مكوناً من 1200 وحدة سكنية تم اكتمال أول وحدة سكنية منها، وتم تسليم بعض المواطنين وحداتهم السكنية، ونأمل أن يرى أهالي جدة مجمعات سكنية تليق بهم للذين يبحثون عنها دائمًا.



وأردف: المشروع الذي افتُتح اليوم استخدمت فيه تقنيات تضمن الجودة وسرعة التنفيذ، حيث أصبحت عناصر الوحدة السكنية تُصنّع في المصنع وتركّب بناء.

وتابع: رأينا في المشروع ثلاثة أمثلة في دورات المياه والطاقة الشمسية والبيوت الذكية، وكلها قُدمت من خلال المشروع في الوحدات السكنية، ونهجنا في الوزارة لتقنية البناء ليس فقط للوقت وإنما لرفع الجودة التي نأمل أنها تعطي فترات أطول للوحدة السكنية التي هي استثمار المواطن والجودة العالية قليلة الخلل والمحتوى المحلي.

وقال الوزير: الوحدات السكنية التي تستخدم البناء بُنيت من مصنع وظف أبناءنا وبناتنا في المصانع، حيث إن سلسلة القيمة أصبحت أكثر فاعلية، وقد أصبح المهندس الفاحص والمهندسة الفاحصة التي تساعد المواطن على اختيار الجودة العالية.

وأعرب "الحقيل" عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعات المشاركين في محور الجودة والكفاءة.

وذكر أن وزارته تحرص على محور التمويل، كيف تجعل المواطن يحصل على تمويل في أسرع وقت ممكن، حيث بإمكان المواطن أن يدخل من خلال موقع سكني ويقدم معلوماته.

وقال: أصبح الاستحقاق فوريًا والحصول على خيارات التمويل أسرع بشكل كبير، وسيتم تطويره؛ لأننا نطور دائماً ولا نقف في أي مكان، وإننا نحتاج إلى أحياء سكنية كبيرة مكتملة الخدمات وحيث إن الاحتياج ما زال مستمرًا بشكل أكثر وجودة الخدمة الذي يتطلب الكثير من الجهد والوقت.

وكان "الحقيل" قد دشن اليوم أول عمارتين بمشروع ربى جدة السكني، حيث يعتبر المشروع أحد مشاريع برنامج سكني للبيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص ويتكون المشروع من 44 مبنى.

ويحتوي المشروع على 1248 وحدة سكنية (شقق وشقق دوبلكس) بمساحات متعددة، وصممت وحدات المشروع بعناية فائقة لتلبي متطلبات العائلة السعودية، واستخدمت التقنيات الحديثة كدورات المياه مسبقة الصنع (بدز) وأنظمة البيوت الذكية وأنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم البدء الفعلي في أعمال المشروع خلال شهر مارس 2019.

وتمت مضاعفة الجهد في المشروع للوفاء مع المستفيدين، وتم الانتهاء من أول عمارتين في سبعة أشهر فقط ومن المقرر تسليم كامل المشروع في نهاية عام 2019م.

وتفقّد وزير الإسكان المشاريع السكنية تحت الانشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، وكذلك مخططات الأراضي المجانية، مشددّاً خلال لقائه بالمطورين والمقاولين المنفّذين على ضرورة سرعة الإنجاز والتنفيذ وفقاً للمواصفات والجودة المحددة في سبيل توفيرها للمواطنين ورفع نسبة تملّكهم وفقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة "مكيون" الدكتور مجدي حريري، أن خطط وبرامج وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص أسهمت خلال الفترة الماضية في دخول عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق مع مراعاة السعر والجودة المناسبة، مما ساعد في خلق توازن بين العرض والطلب.

وأشاد في الوقت ذاته بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الإسكان للمشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حالياً على استكمال المراحل المتبقية من المشروع تمهيداً لتسليم المزيد من الوحدات للمستفيدين، مؤكداً أن المشروع سيكون مكتملاً مع نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح أن المشروع يراعي جودة التصاميم بما يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة 16 مشروعاً سكنياً توفر نحو 57 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، فيما تتضمن محافظة جدة وحدها 8 مشاريع توفر أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، هي مشروع "بوفارديا سيتي" والذي يقع على مساحة 556.261 متراً مربعاً ويوفر 2606 شقة سكنية، ومشروع "فينان" على مساحة تتجاوز 171 ألف متر مربع توفر 1407 وحدة سكنية، ومشروع "الجوهرةريزيدينس" على مساحة 98 ألف متر مربع وتوفر 990 وحدة سكنية، ومشروع "روابي الحجاز" الذي يوفر 21,302 شقة سكنية على امتداد 1.4 مليون متر مربع، ومشروع " أعالي جدة" الذي يوفر 8649 شقة سكنية على امتداد 881 ألف متر مربع، ومشروع "تلال الغروب" الذي يوفر 6512 شقة سكنية، ومشروع "بوابة التحلية" الذي يوفر 1912 شقة سكنية على مساحة 122 ألف متر مربع.

وتضم محافظة جدة عدداً من المخططات للأراضي المجانية، منها مخطط "روضة التعاون" بالخمرة الذي يوفر 590 قطعة أرض على مساحة 800 ألف متر مربع، ومخطط "جوهرة العروس" الواقع بأبحر على مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 4357 قطعة سكنية، ومخطط "منارات الصفوة" الواقع شمال طريق عسفان على امتداد 1.5 ملايين متر مربع ويوفر 1100 قطع أرض، وهي من بين 15 مخططاً للأراضي المجانية على مستوى منطقة مكة المكرمة تتيح 30 ألف أرض مجانية.

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