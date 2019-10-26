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محمد بن مسعود - الدمام - كشف حساب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر "تويتر"، عن خوض الأخضر مباراة ودية أمام منتخب باراجواي الشهر المقبل.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة مباراتين، حيث ستكون الأولى يوم 14 نوفمبر أمام منتخب أوزباكستان في طشقند، وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة.
أما المباراة الثانية فستكون يوم 19 نوفمبر أمام منتخب باراجواي، والتي ستقام في السعودية.
ويعد هذا آخر توقف دولي للمنافسات الرياضية للأندية قبل نهاية العام الميلادي الجاري 2019.
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب باراجواي منتخب أوزباكستان
ودياً.. المنتخب السعودي يواجه "الباراجواي" 19 نوفمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-26
كشف حساب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر "تويتر"، عن خوض الأخضر مباراة ودية أمام منتخب باراجواي الشهر المقبل.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة مباراتين، حيث ستكون الأولى يوم 14 نوفمبر أمام منتخب أوزباكستان في طشقند، وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة.
أما المباراة الثانية فستكون يوم 19 نوفمبر أمام منتخب باراجواي، والتي ستقام في السعودية.
ويعد هذا آخر توقف دولي للمنافسات الرياضية للأندية قبل نهاية العام الميلادي الجاري 2019.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:46 PM
كشف حساب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر "تويتر"، عن خوض الأخضر مباراة ودية أمام منتخب باراجواي الشهر المقبل.
وسيخوض المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة مباراتين، حيث ستكون الأولى يوم 14 نوفمبر أمام منتخب أوزباكستان في طشقند، وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة.
أما المباراة الثانية فستكون يوم 19 نوفمبر أمام منتخب باراجواي، والتي ستقام في السعودية.
ويعد هذا آخر توقف دولي للمنافسات الرياضية للأندية قبل نهاية العام الميلادي الجاري 2019.
، ودياً.. المنتخب السعودي يواجه "الباراجواي" 19 نوفمبر ،
المصدر : الخليج 365
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