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رغم وضعه في الحبس بسجن كوبر، استطاع الرئيس السوداني السابق عمر البشير من عقد اجتماعات مع أنصاره ومؤيديه وإعطاء توجيهات لهم، أما عن كيفية ذلك فمن خلال هاتف حديث هربه إليه أحد جنود السجن، وبواسطة التطبيقات كان "البشير" يعقد اجتماعات مع قيادات حزبه وأركان نظامه السابق.
ووفقًا لما نقله "روسيا اليوم" عن منظومة "زيرو فساد" السودانية اليوم (السبت)، فإنه عثر في حوزة "البشير" على هاتف محمول من أحدث الطرازات.
وأفادت المنظومة بأن الهاتف هرب لـ"البشير" عن طريق عسكري كان يخدم في سجن كوبر وقد جرى فصله من الخدمة عند افتضاح أمره.
وأضافت أن أتباع "البشير" عينوا الجندي المفصول في إحدى شركاتهم براتب مجزٍ.
كيف يتواصل "البشير" مع أنصاره ويعقد اجتماعات معهم من محبسه؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-26
رغم وضعه في الحبس بسجن كوبر، استطاع الرئيس السوداني السابق عمر البشير من عقد اجتماعات مع أنصاره ومؤيديه وإعطاء توجيهات لهم، أما عن كيفية ذلك فمن خلال هاتف حديث هربه إليه أحد جنود السجن، وبواسطة التطبيقات كان "البشير" يعقد اجتماعات مع قيادات حزبه وأركان نظامه السابق.
ووفقًا لما نقله "روسيا اليوم" عن منظومة "زيرو فساد" السودانية اليوم (السبت)، فإنه عثر في حوزة "البشير" على هاتف محمول من أحدث الطرازات.
وأفادت المنظومة بأن الهاتف هرب لـ"البشير" عن طريق عسكري كان يخدم في سجن كوبر وقد جرى فصله من الخدمة عند افتضاح أمره.
وأضافت أن أتباع "البشير" عينوا الجندي المفصول في إحدى شركاتهم براتب مجزٍ.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:28 PM
تحقيقات سجن كوبر كشفت الوسيلة
رغم وضعه في الحبس بسجن كوبر، استطاع الرئيس السوداني السابق عمر البشير من عقد اجتماعات مع أنصاره ومؤيديه وإعطاء توجيهات لهم، أما عن كيفية ذلك فمن خلال هاتف حديث هربه إليه أحد جنود السجن، وبواسطة التطبيقات كان "البشير" يعقد اجتماعات مع قيادات حزبه وأركان نظامه السابق.
ووفقًا لما نقله "روسيا اليوم" عن منظومة "زيرو فساد" السودانية اليوم (السبت)، فإنه عثر في حوزة "البشير" على هاتف محمول من أحدث الطرازات.
وأفادت المنظومة بأن الهاتف هرب لـ"البشير" عن طريق عسكري كان يخدم في سجن كوبر وقد جرى فصله من الخدمة عند افتضاح أمره.
وأضافت أن أتباع "البشير" عينوا الجندي المفصول في إحدى شركاتهم براتب مجزٍ.
، كيف يتواصل "البشير" مع أنصاره ويعقد اجتماعات معهم من محبسه؟ ،
المصدر : الخليج 365
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