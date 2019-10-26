، "أردوغان" يتعطش لسفك الدماء.. ويهدد بضرب الأكراد رغم انسحابهم ،

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رغم انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة المستهدفة من العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ونشر روسيا في أعقاب الانسحاب وحدات للشرطة العسكرية أمس، بناء على الاتفاق الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، هدد "أردوغان" اليوم السبت بأن بلاده ستخلي منطقة الحدود مع شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بحسب ما أوردت "رويترز"، ما يشير إلى تعطش "أردوغان" لسفك الدماء؛ نظراً لعدم وجود أسباب موضوعية لتهديده.
ويبدو أن نهم "أردوغان" لا يشبع من افتعال الصدامات والتوترات، فقد الخليج 365 وهدد من قبل بفتح البوابات أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا إن لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة لإقامة "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا يريد أن ينقل إليها اللاجئين المقيمين حالياً في تركيا.
ويقضي الاتفاق الذي أبرمه "أردوغان" مع "بوتين" الثلاثاء الماضي بأن تتكفل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري بإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود، وهو ما تم بالفعل.الرئيس التركي أردوغان تركيا سوريا الأكراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
"أردوغان" يتعطش لسفك الدماء.. ويهدد بضرب الأكراد رغم انسحابهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-26
رغم انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة المستهدفة من العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ونشر روسيا في أعقاب الانسحاب وحدات للشرطة العسكرية أمس، بناء على الاتفاق الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، هدد "أردوغان" اليوم السبت بأن بلاده ستخلي منطقة الحدود مع شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بحسب ما أوردت "رويترز"، ما يشير إلى تعطش "أردوغان" لسفك الدماء؛ نظراً لعدم وجود أسباب موضوعية لتهديده.
ويبدو أن نهم "أردوغان" لا يشبع من افتعال الصدامات والتوترات، فقد الخليج 365 وهدد من قبل بفتح البوابات أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا إن لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة لإقامة "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا يريد أن ينقل إليها اللاجئين المقيمين حالياً في تركيا.
ويقضي الاتفاق الذي أبرمه "أردوغان" مع "بوتين" الثلاثاء الماضي بأن تتكفل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري بإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود، وهو ما تم بالفعل.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
05:19 PM
لا يشبع من افتعال الصدامات
رغم انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة المستهدفة من العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ونشر روسيا في أعقاب الانسحاب وحدات للشرطة العسكرية أمس، بناء على الاتفاق الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، هدد "أردوغان" اليوم السبت بأن بلاده ستخلي منطقة الحدود مع شمال شرق سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بحسب ما أوردت "رويترز"، ما يشير إلى تعطش "أردوغان" لسفك الدماء؛ نظراً لعدم وجود أسباب موضوعية لتهديده.
ويبدو أن نهم "أردوغان" لا يشبع من افتعال الصدامات والتوترات، فقد الخليج 365 وهدد من قبل بفتح البوابات أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا إن لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة لإقامة "منطقة آمنة" بشمال شرق سوريا يريد أن ينقل إليها اللاجئين المقيمين حالياً في تركيا.
ويقضي الاتفاق الذي أبرمه "أردوغان" مع "بوتين" الثلاثاء الماضي بأن تتكفل الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التابعة للنظام السوري بإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود، وهو ما تم بالفعل.
، "أردوغان" يتعطش لسفك الدماء.. ويهدد بضرب الأكراد رغم انسحابهم ،
المصدر : الخليج 365
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