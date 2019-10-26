أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 26/10/2019

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية أصبحت هي في أولى قائمة محرك البحث نظرا لأهمية الذهب في حياة السعوديين سواء رجال الأعمال أو السيدات، حياة أصبح الذهب استثمار كبير وأمن بالنسبة لرجال الأعمال، ولذلك نقدم لكم متابعة مستمرة لمعرفة كل المستجدات الخاصة بأسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم السبت 26/10/2019 في السعودية:

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 26/10/2019 تراجع طفيف مقارنة بأسعار الأمس الجمعة، وجاءت على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 181.47 ريال مقابل 48.39 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 166.35 ريال مقابل 44.36 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 158.79 ريال مقابل 42.34 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 136.11 ريال مقابل 365.29 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 105.86 ريال مقابل 28.23 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 90.74 ريال مقابل 24.20 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.270 ريال مقابل 338.75 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 181.471 ريال مقابل 48.392 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.644 ريال مقابل 1.505 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية تفاوت طفيفا للغاية في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.