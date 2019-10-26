كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالسعودية من خلال بوابة حياك الفواتير

أطلقت المملكة العربية السعودية تحديدا شركة المياه الوطنية، خدمة جديدة لتسديد فواتير المياه من خلال بوابة حياك الفواتير، حيث جاءت لتخفيف الأعباء علي المواطن، وذلك من خلال إتاحة العديد من الخدمات التي تتم من خلالها، وهذه الخدمات مثل :- تسديد فواتير المياه وتقديم شكاوى خاصة بقيمة الدفع وتسديد الأقساط التي تتبقي على المواطن، وفي هذه المقالة سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالمملكة العربية السعودية من خلال بوابة حيالك المخصصة لعرض وتسديد الفواتير.

خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه

أصدرت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية بيانا، تناشد فيه المواطنين بضرورة استكمال البيانات المسجلة على الموقع، وذلك لعدم الاضطرار لقطع الخدمة عن المواطن، موضحة أن التحديث الذي طلبته الشركة يصب في مصلحة المواطن، والهدف الرئيس منه هو التواصل الدائم بين المواطن والشركة، بالإضافة إلى معرفة الشركة معدل استهلاك المواطن للمياه.

كيفية الاستعلام عبر بوابة حياك الفواتير

يمكنكم الآن الاستعلام عن فواتير المياه والتسديد من خلال إتباع الخطوات التالية:-