أخبار سارة للعاجزين عن سداد الإيجار .. جود الإسكان تسدد

قامت منظمة جود الإسكان بالإعلان عن أخبارة سارة للعاجزين عن سداد الإيجار لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية وعجزوا عن تسديد الإيجار، حيث قالت منصة جود الإسكان وهي أحد أهم المؤسسات التنموية الأهلية في مجال الإسكان بالمملكة والتي هدفها هو إشراك المجتمع بمنظماته وأفراده من أجل تقديم العون والدعم للعطاء الخيري في مجال الإسكان وذلك من خلال المنصة الإلكترونية والتي تُحقق قدرًا من الشفافية والدقة العالية والاحترافية بالمساهمات الخيرية.

أهداف منظمة جود الإسكان

تهدف منظمة جود الإسكان لتحقيق المستهدفات المتعلقة برؤية المملكة 2030 الإصلاحية لضمان حياة عامرة بالصحة للمواطنين.

زيادة تكاتف المجتمع ككل والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري.

رفع مستوى الثقة لزيادة المساعدات.

تفعيل الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي بالمملكة وتفعيل الشراطة لتحقيق الأولوية الوطنية.

ومن جانبها أكدت المنظمة أنها تعتز بشكل كبير بالعمل والشراكة مع الجمعيات الخيرية في كل مناطق المملكة وسوف تتولى الجمعيات الدور المهم بتوثيق كافة الاحتياجات من خلال، زيارات الباحثين الاجتماعين لكل الحالات والعمل على توثيق الحالات بشكل ميداني وتسجيلها من ثم تحديد نوع السكن المحتاجين إليه من ثم التوثيق بمنصة جود الإسكان ثم تسليم الوحدة السكنية للمستفيدين وأيضًا تقديم البرامج التنموية لكل المستفيدين من أجل العمل على تحسين حالتهم حتى يتحول احتياجهم إلى كفاية دائمة، من خلال عددًا من المصفوفات والشراكات التنموية المجتمعية والممكنات، ونذكر أن المملكة اليوم تسعى جاهدة من خلال برامجها التنموية لرفع مستوى محدودي الدخل.