عاصفة كيار تتحوّل إلى إعصار من الدرجة الأولى.. والمسند يكشف التفاصيل ويحدد سرعته

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن عاصفة “كيار” تتطور وتتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى بسرعة دورانية تبلغ أكثر من 130 كم في الساعة، مشيرا إلى أن العاصفة متجهة ناحية الشمال الغربي.

وحول أمطار اليوم قال “المسند”: “الحالة المطرية الثانية وفي يومها الخامس مستمرة، واليوم، يُتوقع أن تزحف ناحية الشمال الشرقي، والأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية حائل القصيم وشرق الجوف وحفر الباطن والمدينة والكويت والعراق.

وتحدث “المسند”؛ عن عاصفتيٍن تتعرّض لهما جزيرة العرب، قائلاً: “جزيرة العرب تقع بين عاصفتيْن في تزامنٍ عجيب: الأولى، في شرق البحر المتوسط، وهي حالة جوية عنيفة ونادرة (تشبه) العواصف المدارية (medicane)، قد تؤثر في مصر وفلسطين ولبنان وسوريا، والأخرى عاصفة كيار في جنوب شرق جزيرة العرب (ظاهرة جوية معتادة).