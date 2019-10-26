تركناها لثوانٍ فقط.. ضحايا يروون تفاصيل سرقة سياراتهم وهي في وضع التشغيل

روى عدد من ضحايا سرقة السيارات، تفاصيل عمليات السرقة التي تعرضت لها مركباتهم بعد لحظات من تركهم لها في وضع التشغيل أمام محلات تجارية.

وقال أحد الضحايا ويدعى “عادل الجهني” إن سيارته سرقت أمام عينيه في خلال 15 ثانية فقط، مبيناً أنه لم يبتعد عنها سوى مسافة مترين فقط لشراء ولاعة من أحد المتاجر، مضيفاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه فوجئ بشاب في العشرينات يركب فيها بسرعة ويهرب بها.

وأوضح أنه بعد بحث استمر لأسبوع كامل عثر على سيارته متوقفة في أحد الشوارع وقد تعرضت لتلفيات في هيكلها، إضافة لانتزاع اثنين من إطاراتها.

وأبان ضحية آخر يدعى “حسين اليوبي” أنه دخل أحد المحال التجارية تاركاً سيارته في وضع التشغيل، وبعد نصف دقيقة فقط فوجئ باختفائها، لافتاً إلى أنه ظن في البداية أن أحد أصدقائه كان يمازحه، غير أنه بعد أن راجع تسجيل كاميرا المحل تبينت له حقيقة سرقتها.

وأضاف أن رجل المرور الذي باشر واقعة السرقة فرض عليه غرامة بسبب الإهمال، موضحاً أنه ظل يبحث عن سيارته لأكثر من شهر إلى أن عثر عليها في أحد المخططات الحديثة منزوعة الإطارات والمسجل والشاشة.

يذكر أن سجلات مراكز الشرطة بالمناطق المختلفة تحوي العديد من بلاغات السرقة لسيارات تركها أصحابها في وضع التشغيل، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بعدد من مرتكبي هذه السرقات، كان آخرها القبض على تشكيل عصابي يضم 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية، تورطوا في سرقة 12 مركبة، من بينها مركبة “سوناتا” جرى مؤخراً تداول فيديو لسرقتها.