بالصور.. فريق «سقيا العطاء» بمكة يدشن حملة للتوعية من سرطان الثدي بمكة

بدأ فريق (سقيا العطاء) التطوعي، حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الذي يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء، حيث تتزامن الحملة مع فعاليات اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وجاءت الحملة بعنوان «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن»، وذلك في مول الضيافة بمكة المكرمة.

وشارك في الحملة، المتعافية «نوره» التي شاركت الزوار برحلة العلاج التي تلقتها أثناء معاناتها من المرض، قائلة إن «المرض جعلني قوية ويجب على كل امرأة المتابعة والفحص المستمر»، مشيرة إلى احتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي والوقاية منه بالكشف المبكر.

وأوضحت المتعافية «نوره» ضرورة الفحص المبكر بجهاز الماموجرام قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

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وقدم فريق (سقيا العطاء) التطوعي، المنشورات التوعوية، وكذلك بعض الأطعمة الصحية والرسومات التوعوية.

من جانبها، وجهت طالبة الطب «رغد باقادر» عددًا من النصائح، ومنها الكشف المبكر، مرة كل سنة أو سنتين لمن تجاوزت عمر الـ40، والكشف المبكر في حال وجود تاريخ عائلي بهذا المرض، وممارسة النشاط البدني وكذلك الإرضاع الطبيعي.

وشارك الفريق بلوحة عنوانها «اعرفني» للتعريف بأعراض المرض والطرق السليمة للتخلص منه، كما قدم الهدايا التذكارية للزوار.