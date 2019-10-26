«الأحوال المدنية» توضِّح الغرامة المقررة على فقدان الهوية الوطنية

قالت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، إنَّه في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية للمرة الثانية يعرض الشخص لفرض غرامة مالية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل لأحد المغردين، تساءل فيها عن الغرامة المقررة على فقدان الهوية الوطنية للمرة الثانية.

وردَّت الأحوال المدنية، قائلة: إنَّه «عند الفقدان للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها ١٠٠ ريال».



وكانت الأحوال المدنية، قالت في وقت سابق، إنَّه إذا فقدت أو تلفت بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمرة الأولى وأبلغ حاملها عنها يستخرج له بدل فاقد مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها. وإذا فقدت أو تلفت للمرة الثانية، يستخرج له بدل فاقد بعد دفع غرامة 100 ريال، إذا فقدت للمرة الثالثة يدفع غرامة 300 ريال، وللمرة الرابعة يدفع 1000 ريال، وفي كل مرة تالية يدفع الغرامة نفسها.

ودعت الوكالة المواطنين في حال فقدان البطاقة للإبلاغ عن ذلك عبر نظام «أبشر»، وحجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المستندات المذكورة بتذكرة الموعد.