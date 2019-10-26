«الشؤون الإسلامية» تكرِّم ألف خاتمة لكتاب الله

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن حفل لتكريم 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1441 هـ، وذلك برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين والدة ولي العهد.

ونشرت الوازرة إنفوجرافًا عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أوضحت من خلاله، أنَّ الحفل سيقام يوم الاثنين الموافق 29 صفر 1441 هـ، في الساعة السادسة مساء، في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي في العاصمة البوسنية سراييفو، اختتمت منذ أيام، المسابقة الدولية في حفظ القرآن الكريم.

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من جهة أخرى، اعتمد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم 18 أكتوبر الجاري، بدء التصفيات الأولية ورفع مكافآت الفائزين وتخصيص فرع لأبناء شهداء الواجب، لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22.

أوضح الوزير آل الشيخ، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي لها سيقام في شهر شعبان 1441هـ.

وأكَّد وزير الشؤون الإسلامية، أنَّ الجائزة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كل عام، لها الأثر الكبير على أبنائه وبناته، من حيث ربطهم بكتاب الله، وسلوكهم النهج الوسطي القويم الذي يهدي إليه القرآن العظيم، موضحًا أنَّ هذه المسابقة أسفرت عن مخرجات طيبة، ومستويات متميزة في الحفظ والأداء خلال دوراتها الماضية.