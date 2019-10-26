سياسي / الرئيس الجزائري يلتقي رئيس أذربيجان



الجزائر 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم ، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ، وذلك على هامش أعمال القمة ال18 لدول عدم لحركة الانحياز المنعقدة حاليا بعاصمة اذريبدجان باكو.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية ودفعها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مع التركيز على ضرورة الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز و ذلك خدمة للسلم و الأمن في العالم .

// انتهى //

16:28ت م

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