السعودية اليوم / تطورات التظاهرات في العراق



بغداد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت السلطات المحلية في محافظة الديوانية بجنوب العراق اليوم عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غدً الاحد في تزامن مع استمرار فرض حظر التجوال الذي طبق منذ يوم امس لدواع امنية.

وفي محافظة بابل 100 كلم جنوب بغداد أعلن اليوم عن رفع جزئي لحظر التجوال بالمحافظة والذي سبق أن فرض بشكل شامل امس.

وكانت تسع محافظات عراقية بوسط وجنوب العراق بينها العاصمة بغداد شهدت يوم أمس تظاهرات واسعة طالب المشاركون فيها بالاصلاحات, فيما شهدت التظاهرات في عدة محافظات أعمال عنف اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وفي بغداد تجددت التظاهرات في ساحة التحرير بوسط المدينة اليوم لليوم الثاني على التوالي, وسط معلومات تفيد باصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم غازات القنابل المسيلة للدموع التي اطلقتها القوات الأمنية عليهم أثناء محاولتهم عبور جسرالجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي موقفها من مجمل الاحداث التي رافقت التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى بوسط وجنوب البلاد امس.

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16:14ت م

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