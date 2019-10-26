شكرا لقرائتكم صور.. أهالي البرك يستمتعون بالطبيعة البكر بعد هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-26 صور.. أهالي البرك يستمتعون بالطبيعة البكر بعد هطول الأمطار متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك شهدت محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير، والمراكز التابعة لها، خروج العشرات من المواطنين والقادمين من محافظة محايل عسير ومن مدينة أبها، للاستمتاع بالطبيعة الخلاّبة التي تشهدها حاليًا قرى شرق محافظة البرك شملت قرية ذرا، والجمة، والمديد، والكدا، والشرفات، ومنغل، حيث تزينت المنطقة بالنباتات الخضراء والزهور العطرية والتي تسمى ” الدوش” وهي نبته عطرية ذات رائحة رائعة جدًا. Advertisements وأخذ العديد من مرتادي الحدائق والمتنزهات التقاط الصور لهذه المناظر الخلابة والمناظر البديعة لتوثيق تلك اللحظات الجميلة. وشهدت قرى شرق المحافظة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام السابقة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب. “متابعات الخليج 365” وثقت بالصور تلك المشاهد الخلابة التي شجعت العديد من المسافرين والأهالي على الاستمتاع بتلك المناظر، وقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.







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