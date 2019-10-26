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الأرصاد تكشف تطورات العاصفة كيار ومدى تأثيرها على المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن الحالة المدارية في بحر العرب تطورت من “عاصفة مدارية”، إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى” وموقعه عن خط عرض 16.6 درجة شمالًا وخط طول 70.0 درجة شرقًا.
وأضافت الأرصاد، في بيان لها، تقدر سرعة الرياح حول مركزه (70 – 75) عقدة – (125 – 135 كم / س).
وأشارت الهيئة، إلى أن الإعصار يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب.
وتشير التوقعات بمشيئة الله إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
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