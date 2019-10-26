شكرا لقرائتكم خبر عن حداد: المحتوى العربي في المسلسلات والسينما والمنصات الرقمية ضعيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكدت المنتجة الأردنية مارغو حداد أنه إذا لم يتم تغيير المحتوى الرقمي في منطقتنا العربية فإننا أمام فوضى قادمة لا محالة، لافتة إلى أن المحتوى العربي في المسلسلات والسينما والمنصات الرقمية ضعيف.

وأشارت إلى أن السينما بحاجة إلى قرار سياسي وثقافي، وأن الفن هدفه أولا وأخيرا قبل الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو الاستمتاع.

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وأضافت خلال جلسة «الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي» خلال منتدى مسك المنعقد في القاهرة اليوم (السبت): إننا نفكر كيف نستمتع بالعمل قبل أي هدف آخر. توجد مشكلة في محتوى المسلسلات والسينما العربية، وكذلك المنصات الرقمية.

وتساءلت عن دور المحتوى في المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن العربي، وعلى سبيل المثال العراق وسورية، في ظل الفقر وانعدام السلام، ومشكلات التعليم، مضيفة «أين المحتوى العربي من هذا الوضع المؤلم».

وشددت في الجلسة على أهمية مراقبة ما يشاهده الأطفال من أعمال غير مناسبة منها أعمال عنف وشغب.