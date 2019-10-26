شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: إعصار «كيار» من الدرجة الأولى.. وهذا تأثيره على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (السبت)، التقرير الثالث حول الحالة المدارية «كيار - KYARR» في بحر العرب.

وأوضحت «الأرصاد» أنه من خلال المتابعة المستمرة من المختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، فإنها تشير إلى أن الحالة تطورت من «عاصفة مدارية» إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى»، وموقعه عند دائرة عرض 16.6 درجة شمالا وخط طول 70.0 درجة شرقا.

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وأشارت الهيئة إلى أن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بـ(70-75) عقدة (125-135) كيلومتر/ساعة، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، فيما تشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أنها مستمرة في مراقبة الحالة، مفيدة بأنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.