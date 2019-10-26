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محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وابتداءً من موسم 2021، توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي اليوم السبت في مدينة دا نانغ الفيتنامية.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.
وسوف يتم توسيع البطولة دون عمل أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.
وفي المقابل سوف يتم توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات ابتداء من نسخة عام 2022، وبحيث تضم 12 منتخباً وطنياً، مقارنة بنسخة عام 2018 في الأردن، والتي ضمّت 8 منتخبات، علماً بأن الصين تايبيه والهند وأوزبكستان تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موسم 2021 دوري أبطال آسيا
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 03:43 PM
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وابتداءً من موسم 2021، توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي اليوم السبت في مدينة دا نانغ الفيتنامية.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.
وسوف يتم توسيع البطولة دون عمل أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.
وفي المقابل سوف يتم توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات ابتداء من نسخة عام 2022، وبحيث تضم 12 منتخباً وطنياً، مقارنة بنسخة عام 2018 في الأردن، والتي ضمّت 8 منتخبات، علماً بأن الصين تايبيه والهند وأوزبكستان تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة.
، "الآسيوي": رفع عدد الأندية المشاركة في أبطال آسيا إلى 40 فريقاً ،
المصدر : الخليج 365
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