محمد بن مسعود - الدمام - 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 03:51 PM اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم غد الأحد مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى القرار رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. الكلمات المفتاحية ، مصر.. إعلان حالة الطوارئ في جميع البلاد لـ3 أشهر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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