محمد بن مسعود - الدمام - 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 03:29 PM وزير الطاقة الأمريكي: هناك تقدم في المحادثات مع وزير الطاقة الأمريكي: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، إن بلاده تحرز تقدماً في المحادثات مع المملكة السعودية بشأن برنامجها النووي. الكلمات المفتاحية ، وزير الطاقة الأمريكي: هناك تقدم في المحادثات مع السعودية حول برنامجها النووي ،

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