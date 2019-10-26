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أكد سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر سعادته بتخرج مجموعة من دبلوماسيي الخارجية اليمنية من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم في المملكة.
وقال في تغريدة له ظهر اليوم على "تويتر": يأتي ذلك كجزء من استراتيجية دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، ضمن الدعم الشامل من المملكة للحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
سفير المملكة في اليمن الخارجية اليمنية معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 03:17 PM
في إطار دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية لاستعادة الاستقرار"آل جابر": سعيد بتخرج دبلوماسيين يمنيين من معهد سعود الفيصل
أكد سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر سعادته بتخرج مجموعة من دبلوماسيي الخارجية اليمنية من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، جنباً إلى جنب مع أشقائهم في المملكة.
وقال في تغريدة له ظهر اليوم على "تويتر": يأتي ذلك كجزء من استراتيجية دعم وبناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، ضمن الدعم الشامل من المملكة للحكومة اليمنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
، "آل جابر": سعيد بتخرج دبلوماسيين يمنيين من معهد سعود الفيصل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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