، 40 أكاديميًّا من جامعة أم القرى يكملون برنامج "التمكين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - امتدادًا لبرامج تطويرية استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي

أكمل 40 أكاديميًّا وأكاديمية في جامعة أم القرى، 30 ساعة عمل في برنامج "مداخل التمكين في البيئة الجامعية"، الذي نظمته وكالة التدريب بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، الأسبوع المنصرم.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى أسس مفاهيم التمكين المعرفية والتطبيقية، وآلية المشاركة في تقديم جلسات ذات بعد علمي، مبنية على ممارسات وأبحاث علمية.

وقال عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية، الدكتور محمد جعفر ثابت: إن هذا البرنامج الذي نفذته العمادة يأتي امتدادًا للبرامج التطويرية التي نفذت من بداية الفصل الدراسي الحالي، والتي استفاد منها أكثر من 1100 أكاديمي وأكاديمية، لافتاً إلى أن المشاركين تعرفوا على معايير بناء العلاقات من خلال تحديد أهدافها الاستراتيجية، التي تتسم بالوضوح وتتناسب مع الوضع الراهن للجامعة؛ من خلال توليد خيارات لتصميم خطة عمل تنسجم مع مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية "تمكين 2023".

وبيَّن أن البرنامج يعمل على خلق مساحة أكبر بين منسوبي ومنسوبات الجامعة، لتعزيز روح الحوار حول الحلول التي تساهم في رفع الإنتاجية الشخصية، من أجل تهيئة الكوادر البشرية على الممارسات الحديثة في التمكين.

وأبان الدكتور محمد ثابت، أن البرنامج تم تصميمه ليرفع مستويات تطوير للكوادر البشرية بالجامعة، إلى أكثر من 82 بالمائة؛ حيث تم من خلال هذه البرامج إعداد فرق احترافية ذات مهارة عالية وكفاءة؛ لتقديم جلسات تمكين في البيئة الجامعية لتعزز مستوى رفع الإنتاجية في الأداء.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم المشاركون في تدريب الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك الخريجون، من خلال التسجيل في البرامج التدريبية عبر موقع عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية؛ لتمكين المستفيدين والمستفيدات من استنباط حلول داخلية للقضايا التي تهمّهم، على أن تكون مرتبطة بالحياة العملية والجامعية.

جامعة أم القرى برنامج "التمكين"